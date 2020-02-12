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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi
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    12.02.2020 - 17:24 | | AA

    Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 302 bin 600 lira, en yüksek 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 304 bin 300 liradan tamamladı.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 392 milyon 357 bin 582,90 lira, işlem miktarı ise 1.299 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 396 milyon 992 bin 816,91 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

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