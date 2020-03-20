BİST85.6570,54EURO 7,020,25USD6,550,08ALTIN313,641,17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
    ABONE OL
    20.03.2020 - 17:03 | | AA

    Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    İletişim Başkanı Altun'dan videolu corona virüs önlemleri mesajıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı ülkelerin uygulamalarını eleştirerek, Türkiye'nin güçlü sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına güvendiğini belirtti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muhtar, corona virüse karşı direklere kolonya astı

    Muhtar, corona virüse karşı direklere kolonya astı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber