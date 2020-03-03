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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi
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    03.03.2020 - 17:05 | | AA

    Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi

     

    Altın piyasasında, en düşük 317 bin 700 lira, en yüksek 320 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 318 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 746 bin 304,58 lira, işlem miktarı ise 2.321 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 754 milyon 38 bin 521,60 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

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