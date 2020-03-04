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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi
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    04.03.2020 - 17:08 | | AA

    Altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 317 bin lira, en yüksek 324 bin 345 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 321 bin 770 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 4 milyon 596 bin 892,09 lira, işlem miktarı ise 3.128 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 16 milyon 724 bin 336,52 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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