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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
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    12.03.2020 - 17:05 | | AA

    Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 324 bin 800 lira, en yüksek 329 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 azalışla 324 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 657 milyon 262 bin 450,49 lira, işlem miktarı ise 2.030 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 670 milyon 229 bin 19,53 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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