Altının kilogramı 326 bin 300 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 325 bin 700 lira, en yüksek 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,00 azalışla 326 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 677 milyon 918 bin 588,90 lira, işlem miktarı ise 2.076 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 684 milyon 465 bin 608,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.