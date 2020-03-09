Altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 800 lira, en yüksek 331 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 329 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 566 milyon 364 bin 387,24 lira, işlem miktarı ise 1.732 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 583 milyon 759 bin 478,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.