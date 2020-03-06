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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi
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    06.03.2020 - 16:59 | | AA

    Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi

     

    Altın piyasasında, en düşük 326 bin 900 lira, en yüksek 331 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 329 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 936 milyon 241 bin 143,86 lira, işlem miktarı ise 5.916,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 943 milyon 166 bin 242,25 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

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