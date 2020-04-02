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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi
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    02.04.2020 - 17:31 | | AA

    Altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 340 bin 500 lira, en yüksek 342 bin 705 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 342 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 259 bin 651,83 lira, işlem miktarı ise 946 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 316 milyon 455 bin 754,53 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

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