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    09.06.2020 - 17:11 | | AA

    Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 368 bin 500 lira, en yüksek 373 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 373 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 246 milyon 139 bin 946,69 lira, işlem miktarı ise 3.432,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 248 milyon 153 bin 450,93 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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