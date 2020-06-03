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    03.06.2020 - 17:57 | | AA

    Altının kilogramı 373 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin liraya geriledi.

    Altının kilogramı 373 bin liraya geriledi

     

    Altın piyasasında, en düşük 371 bin 500 lira, en yüksek 378 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 373 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 270 bin 321,69 lira, işlem miktarı ise 2.859,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 72 milyon 171 bin 764,70 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

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