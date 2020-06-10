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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
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    10.06.2020 - 16:45 | | AA

    Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 374 bin 900 lira, en yüksek 376 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 696 bin 134,43 lira, işlem miktarı ise 850,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 332 milyon 823 bin 111,80 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

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