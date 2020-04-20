BİST98.7220,55 EURO7,550,14USD6,940,16ALTIN375,810,15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
    ABONE OL
    20.04.2020 - 17:05 | | AA

    Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 370 bin lira, en yüksek 379 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 377 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 299 milyon 863 bin 795,05 lira, işlem miktarı ise 797 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 307 milyon 884 bin 343,48 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    Sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yüklem Nedir, Nasıl Bulunur? Yüklem Türleri, Yapısı Ve Örnek Cümleler

    Yüklem Nedir, Nasıl Bulunur? Yüklem Türleri, Yapısı Ve Örnek Cümleler

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Ulus Eş Anlamlısı Nedir? Ulus Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Ulus Eş Anlamlısı Nedir? Ulus Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Sıradaki Haber