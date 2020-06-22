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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
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    22.06.2020 - 17:05 | | AA

    Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 384 bin 500 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 385 bin 600 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 337 milyon 243 bin 68,54 lira, işlem miktarı ise 882,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 360 milyon 411 bin 520,91 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

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