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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
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    05.05.2020 - 17:58 |

    Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 383 bin 500 lira, en yüksek 386 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 386 bin 300 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 957 milyon 732 bin 120,18 lira, işlem miktarı ise 5.228,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 958 milyon 72 bin 8,9 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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