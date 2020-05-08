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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
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    08.05.2020 - 18:50 | | AA

    Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi

     

    Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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