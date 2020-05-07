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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
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    07.05.2020 - 17:00 |

    Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi

     

    Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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