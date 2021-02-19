MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi
ABONE OL
19.02.2021 - 16:40 | | AA

Altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 396 bin 450 lirayı, en yüksek ise 398 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 398 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 956 bin 743,69 lira, işlem miktarı ise 1.580,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 632 milyon 396 bin 612,79 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafiniresi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Artık mızrak çuvala sığmıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan CHP içindeki taciz iddiaları hakkında sert sözler kullanırken, "Taciz, tecavüz, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin, istismar siyasetinin sonuna gelinmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Liseler ne zaman açılacak, sınavları ne zaman uygulanacak? Lise sınavları iptal mi? MEB açıkladı

Liseler ne zaman açılacak, sınavları ne zaman uygulanacak? Lise sınavları iptal mi? MEB açıkladı

Sıradaki Haber