Altının kilogramı 398 bin 550 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 399 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 47 milyon 675 bin 942,52 lira, işlem miktarı ise 2.687,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 70 milyon 246 bin 429,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Standart Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.