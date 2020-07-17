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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi
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    17.07.2020 - 17:50 | | AA

    Altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 396 bin 812 lira, en yüksek 398 bin 870 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 398 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 351 bin 656,91 lira, işlem miktarı ise 2.148,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 871 milyon 860 bin 98,68 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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