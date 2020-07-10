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    10.07.2020 - 17:37 | | AA

    Altının kilogramı 399 bin 300 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 300 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 399 bin 300 liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 396 bin 320 lira, en yüksek 399 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 399 bin 300 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 792 milyon 681 bin 599,79 lira, işlem miktarı ise 2.016,87 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 804 milyon 901 bin 480,14 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

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