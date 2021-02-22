Altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 396 bin 850 lirayı, en yüksek ise 406 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 406 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 410 milyon 436 bin 58,47 lira, işlem miktarı ise 6.030,22 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 433 milyon 482 bin 225,54 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.