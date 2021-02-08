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HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi
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08.02.2021 - 17:48 | | AA

Altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 407 bin lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 416 bin 860 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 782 milyon 383 bin 283,53 lira, işlem miktarı ise 1.912,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 846 milyon 816 bin 981,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kendini otomobile kilitleyip, tetiğe bastıAntalya'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren E.A. (37), arkadaşına Kardeşim size emanet dedikten sonra kendini otomobile kilitleyip, tabancayla karnına ateş etti. Yaralı halde otomobilinin kapısını açan A., hastanede tedaviye alındı.
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