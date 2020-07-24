Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 54 milyon 754 bin 44,33 lira, işlem miktarı ise 2.553,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 116 milyon 90 bin 727,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.