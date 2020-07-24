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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi
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    24.07.2020 - 16:53 | | AA

    Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 54 milyon 754 bin 44,33 lira, işlem miktarı ise 2.553,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 116 milyon 90 bin 727,59 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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