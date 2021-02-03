Altının kilogramı 420 bin 420 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 420 bin 420 lirayı, en yüksek ise 424 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 420 bin 420 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 426 bin 136,36 lira, işlem miktarı ise 1.512,06 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 681 milyon 756 bin 637,80 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret AŞ, Vakıf Katılım Bankası ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ şeklinde sıralandı.