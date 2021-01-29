MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı
ABONE OL
29.01.2021 - 17:22 | | AA

Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 200 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 750 bin 777,81 lira, işlem miktarı ise 725,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 742 bin 203,72 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

    İki grup arasında kavga çıktı! 6 kişi gözaltına alındıBartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik uzatıldı mı, 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

    Askerlik uzatıldı mı, 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    İstanbul’un iki ilçesinde 8 saatlik su kesintisi

    İstanbul’un iki ilçesinde 8 saatlik su kesintisi

    Sıradaki Haber