MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi
ABONE OL
14.01.2021 - 16:54 | | AA

Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi.

Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 900 lirayı, en yüksek ise 442 bin 820 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 437 bin 150 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 765 milyon 238 bin 819,22 lira, işlem miktarı ise 1.740,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 778 milyon 127 bin 756,68 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Lüks aracın içine girdi, 1 dakikada bu hale getirdi!İstanbul Esenler'de park halindeki 500 binlik lüks aracın içine giren hırsızlar bazı cihazları çalarak kaçtı. 1 dakika içinde 65 bin liralık elektronik aksamı söküp alan hırsızların görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Veterinere tecavüz davasında yeni gelişme

Veterinere tecavüz davasında yeni gelişme

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Son dakika... Firari karı-koca Ankara'da yakalandı

Son dakika... Firari karı-koca Ankara'da yakalandı

Sıradaki Haber