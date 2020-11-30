MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi
ABONE OL
30.11.2020 - 17:49 | | AA

Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 438 bin lirayı, en yüksek ise 453 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 438 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 83 milyon 715 bin 564,96 lira, işlem miktarı ise 4.700,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 147 milyon 70 bin 697,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Türk ile evlendi İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldıRusya'ya iş için gelen Mustafa Göktaş ile evlenerek Sivas'a yerleşen Evgeniya Nikoleva (41), Sivas İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve 'Nur Bahar' adını aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüse karşı yeni tedbirler neler? Yasak saatleri ve günleri arttı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler neler? Yasak saatleri ve günleri arttı mı?

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

On Numara sonuçları belli oluyor - 30 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara sonuçları belli oluyor - 30 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Sıradaki Haber