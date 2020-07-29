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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi
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    29.07.2020 - 17:03 | | AA

    Altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 432 bin 750 lira, en yüksek 441 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 441 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 43 milyon 937 bin 490,50 lira, işlem miktarı ise 4.745,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 124 milyon 625 bin 925,17 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

    Kaza geçiren çocuğu aracı kaldırıp kurtardılarÇin’in Zhejiang eyaletinde, kaza sonucu aracın altında kalan çocuk, çevredekilerin aracı yukarı kaldırmasıyla kurtarıldı.
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