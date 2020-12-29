Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 442 bin lirayı, en yüksek ise 452 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 445 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 471 milyon 534 bin 159,16 lira, işlem miktarı ise 7.719,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 475 milyon 79 bin 221,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.