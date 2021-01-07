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07.01.2021 - 16:54 | | AA

AltÄ±nÄ±n kilogramÄ± 452 bin 300 liraya geriledi

Borsa Ä°stanbul KÄ±ymetli Madenler ve KÄ±ymetli TaÅŸlarÂ  PiyasasÄ±'nda (KMKTP) standart altÄ±nÄ±n kilogramÄ± 452 bin 300 liraya geriledi.Â

AltÄ±nÄ±n kilogramÄ± 452 bin 300 liraya geriledi

AltÄ±n piyasasÄ±nda, en dÃ¼ÅŸÃ¼k 445 bin lirayÄ±, en yÃ¼ksek ise 456 bin 500Â  lirayÄ± gÃ¶ren standart altÄ±nÄ±n kilogram fiyatÄ±, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 2Â  azalÄ±ÅŸla 452 bin 300 liradan tamamladÄ±.

KMKTP'de, altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen toplam iÅŸlem hacmiÂ  951 milyon 625 binÂ  64,27 lira, iÅŸlem miktarÄ± ise 2.119,60 kilogram oldu.

TÃ¼m metallerdeki toplam iÅŸlem hacmi ise 975 milyon 232 bin 533,37 liraÂ  oldu. AltÄ±n borsasÄ±nda bugÃ¼n en fazla iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtiren kurumlar HasÂ  KÄ±ymetli Madenler, Turan KÄ±ymetli Madenler, VakÄ±f KatÄ±lÄ±m BankasÄ±, UÄŸurasÂ  KÄ±ymetli Madenler, Ä°AR DÃ¶viz ve KÄ±ymetli Madenler ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.

KaçÄ±rdÄ±klarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki küçük çocuÄŸa kabusu yaÅŸattÄ±larÄ°stanbul Esenler'de Suriye uyruklu ailenin 12 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ±nÄ± kaçÄ±rarak 8 bin dolar fidye isteyen fidyeyi vermedikleri taktirde böbreklerini satmakla tehdit eden 3 Suriye uyruklu ÅŸüpheli polis ekiplerince yakalandÄ±.
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