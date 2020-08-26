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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi
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    26.08.2020 - 17:09 | | AA

    Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

    Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 453 bin, en yüksek ise 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 453 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 24 milyon 696 bin 558,59 lira, işlem miktarı ise 6.799 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 62 milyon 792 bin 793,94 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk,Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

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