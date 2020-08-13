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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi
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    13.08.2020 - 16:57 | | AA

    Altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 455 bin 500 liraya yükseldi

     

    Altın piyasasında, en düşük 454 bin lira, en yüksek 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 998 milyon 505 bin 369,14 lira, işlem miktarı ise 2.213,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 4 milyon 652 bin 897,01 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

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