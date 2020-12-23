MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi
ABONE OL
23.12.2020 - 17:27 | | AA

Altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi.

Altının kilogramı 457 bin 600,50 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 456 bin 600 lirayı, en yüksek ise 461 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 azalışla 457 bin 600,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 440 milyon 838 bin 555,12 lira, işlem miktarı ise 5.353,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 444 milyon 999 bin 195,46 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kayıp Elif Eylül, 28 gün sonra bulunduTekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evi terk eden ve yaklaşık 1 aydır haber alınamayan 15 yaşındaki kız, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu. Genç kızın 20 gün boyunca bir TIR'ın dorsesinde kaldığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 Aralık koronavirüs tablosu yayımlandı mı? Günlük korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

23 Aralık koronavirüs tablosu yayımlandı mı? Günlük korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

'Tapulu arazim' dediği yolu, beton çit direkleri ile böldü!

'Tapulu arazim' dediği yolu, beton çit direkleri ile böldü!

Sıradaki Haber