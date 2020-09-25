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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi
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    25.09.2020 - 16:58 | | AA

    Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 453 bin 750 lira, en yüksek 459 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 457 bin 750 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 716 milyon 972 bin 958,28 lira, işlem miktarı ise 3.785,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 749 milyon 587 bin 620,16 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Ziraat Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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