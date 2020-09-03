BİST1.082-0.19EURO8.820.79USD7.440.82ALTIN464.370.68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi
    ABONE OL
    03.09.2020 - 16:52 | | AA

    Altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 463 bin 600 liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 471 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 463 bin 600 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 305 bin 166,11 lira, işlem miktarı ise 2.725,79 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 260 milyon 599 bin 218,74 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

    Binali Yıldırım ve eşi Covid-19'a yakalandıAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu!

    Son dakika... Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu!

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Uşak'ta orman yangını

    Uşak'ta orman yangını

    Sıradaki Haber