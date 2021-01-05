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05.01.2021 - 17:12 | | AA

Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi

 

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lirayı, en yüksek ise 463 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 463 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 59 milyon 879 bin 745,44 lira, işlem miktarı ise 6.700,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 73 milyon 459 bin 810,94 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybettiVan’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.
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