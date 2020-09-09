09.09.2020 - 16:47 | | AA
Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin 635 lira, en yüksek 466 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 466 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 742 milyon 653 bin 618,62 lira, işlem miktarı ise 1.607,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 763 milyon 239 bin 726,19 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriyeDoğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. DHA ekibi, adadaki askeri hareketliliği yakından görüntüledi.