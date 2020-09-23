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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
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    23.09.2020 - 17:26 | | AA

    Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

    Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 429 milyon 656 bin 153,72 lira, işlem miktarı ise 5.303,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 438 milyon 870 bin 503,31 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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