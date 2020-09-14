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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi
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    14.09.2020 - 17:54 | | AA

    Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 468 bin lira, en yüksek 470 bin 280 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 468 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 245 milyon 889 bin 935,04 lira, işlem miktarı ise 4.906,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 273 milyon 453 bin 998,80 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler Anonim Şirketi, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    Eski eşten yumruklu dehşetHatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T. adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
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