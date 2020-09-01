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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi
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    01.09.2020 - 16:46 | | AA

    Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 466 bin 250 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 636 milyon 871 bin 313,75 lira, işlem miktarı ise 3.537,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 663 milyon 759 bin 251,62 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

    İlk gün hamsi el yaktıDenizlerde 6 aylık aranın ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenirken, ilk günün en çok satılan balık sardalye oldu. Hamsi ilk günde el yakarken, kilosu 35 ile 40 lira arasında satıldı.
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