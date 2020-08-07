Altının kilogramı 479 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 474 bin 210 lira, en yüksek 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 479 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 327 milyon 446 bin 607,95 lira, işlem miktarı ise 6.049,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 347 milyon 595 bin 818,84 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.
Altın rekor kırıyor! Yatırımcılar külçe altına yöneliyor!Altın fiyatları saat başı rekor kırıyor. Türkiye'deki birçok kuyumcu ise bu nedenle tarihi gün yaşıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, geçtiğimiz 5 ay içinde altın fiyatlarındaki 3 ayrı rekorun ardından büyük ölçekli yatırımcıların kiloluk külçe altına yöneldiğini kaydetti. Başman, altının gram fiyatının bu seyirde 500 lirayı görebileceğini kaydetti. Bilecikli kuyumcu esnafı İbrahim Rafet Sünetci, son dönemde her gün rekor tazeleyen altın satışlarının her geçen gün arttığını, altına talep artınca kuyumcuların altını yok satmaya başladığını anlatarak, "Darphane talebe yetişemiyor" dedi.