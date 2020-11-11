Altının kilogramı 479 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 475 bin 800 lira, en yüksek 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 479 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 528 milyon 110 bin 355,65 lira, işlem miktarı ise 5.179,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 564 milyon 665 bin 884,97 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.