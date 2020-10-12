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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi
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    12.10.2020 - 16:59 | | AA

    Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 486 bin 200 lira, en yüksek 489 bin 601,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 486 bin 200 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 296 bin 363,30 lira, işlem miktarı ise 3.004,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 447 milyon 860 bin 205,65 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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