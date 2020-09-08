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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı ne kadar?
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    08.09.2020 - 17:04 | | AA

    Altının kilogramı ne kadar?

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.

    Altının kilogramı ne kadar?

     

    Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 132 milyon 689 bin 229,72 lira, işlem miktarı ise 2.478,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 25 bin 760,27 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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