85,74BİST1.1621.01EURO9.32-0.26USD7.89-0.63ALTIN489.161.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı ne kadar?
    ABONE OL
    08.10.2020 - 17:19 | | AA

    Altının kilogramı ne kadar?

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı ne kadar?

    Altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 582 bin 191,86 lira, işlem miktarı ise 1.754,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 456 bin 62,41 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    Sahiplendikleri köpeklere eziyet edip duvardan aşağıya attılar!İstanbul Sarıyer’de kendilerini hayvansever olarak tanıtan iki kişi, sahiplendikleri 13 köpeğin bazılarını iple astı, bazılarını ise tekmeledi. O anlar komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

    Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Mahkemede kan donduran sözler! Bin TL karşılığında cesedi taşıdı

    Mahkemede kan donduran sözler! Bin TL karşılığında cesedi taşıdı

    Sıradaki Haber