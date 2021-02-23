MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı yükseldi
ABONE OL
23.02.2021 - 16:40 | | AA

Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 408 bin lirayı, en yüksek ise 410 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 410 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 971 milyon 918 bin 706,38 lira, işlem miktarı ise 2.388,53 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 535 bin 942,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Hemşireye saldırı anı kameraya yansıdıGaziosmanpaşa'da alkollü olduğu belirtilen bir grup, özel bir tıp merkezine girerek hemşireyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adalet Bakanlığı güvenlik formu nasıl alınır ve doldurulur? İşte Adalet Bakanlığı güvenlik formu alma ekranı...

Adalet Bakanlığı güvenlik formu nasıl alınır ve doldurulur? İşte Adalet Bakanlığı güvenlik formu alma ekranı...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Aksaray'da 3 FETÖ sanığına 6'şar yıl hapis

Aksaray'da 3 FETÖ sanığına 6'şar yıl hapis

Sıradaki Haber