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25.01.2021 - 17:41 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; TOKİ, 74 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi yaptıracak.

Altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Hatay İli Yayladağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi 74 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi için ihaleye çıkıyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız

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