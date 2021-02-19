19.02.2021 - 17:55 | | BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.tr
AltyapÄ± ve elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸebekesi yapÄ±m iÅŸi ihale edilecek
BasÄ±n Ä°lan Kurumu'nun ilan portalÄ± ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya gÃ¶re altyapÄ± ve elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸebekesi yapÄ±m iÅŸi ihale edilecekÂ
TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kredi desteÄŸi ile MÃ¼teÅŸebbis Heyet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sorumluluÄŸu altÄ±nda yapÄ±lacak olan, Samsun Bafra (Sera) TarÄ±ma DayalÄ± Ä°htisas Organize Sanayi BÃ¶lgesi (119,4 Ha.) alanÄ±na ait AltyapÄ± ve Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Åžebekesi YapÄ±m Ä°ÅŸi, birim fiyat esasÄ± ve birim fiyatlarÄ±n her biri iÃ§in geÃ§erli olmak Ã¼zere iÅŸin tÃ¼mÃ¼ne indirim verilmek suretiyle, kapalÄ± teklif usulÃ¼ ile ihale edilecek.
Detaylar iÃ§inÂ tÄ±klayÄ±nÄ±z
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En yakÄ±n arkadaÅŸÄ± anlattÄ±: KocasÄ± kÄ±skanmasÄ±n diye giyimini bile deÄŸiÅŸtirdiAntalya'da doktor eÅŸi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüÄŸü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± ve danÄ±ÅŸanÄ± TuÄŸba Pekdiri AvcÄ±, "Gamze, kocasÄ± kÄ±skanmasÄ±n diye giyimini bile ona göre ayarlÄ±yordu. YaÅŸarken melek gibiydi, ÅŸimdi melek oldu gitti" dedi.