AltyapÄ± ve elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸebekesi yapÄ±m iÅŸi ihale edilecek

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kredi desteÄŸi ile MÃ¼teÅŸebbis Heyet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sorumluluÄŸu altÄ±nda yapÄ±lacak olan, Samsun Bafra (Sera) TarÄ±ma DayalÄ± Ä°htisas Organize Sanayi BÃ¶lgesi (119,4 Ha.) alanÄ±na ait AltyapÄ± ve Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Åžebekesi YapÄ±m Ä°ÅŸi, birim fiyat esasÄ± ve birim fiyatlarÄ±n her biri iÃ§in geÃ§erli olmak Ã¼zere iÅŸin tÃ¼mÃ¼ne indirim verilmek suretiyle, kapalÄ± teklif usulÃ¼ ile ihale edilecek.

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