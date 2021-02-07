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07.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Ambalaja e-ticaret dopingi

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Salgın sebebiyle evlerimizde kaldığımız süreçte, e-ticarette gözle görülür bir artış yaşandı.

Ambalaja e-ticaret dopingi

Artan talep ve yeni katılan firmalarla ambalaj ihtiyacı arttı. Bu durum satışlarımıza olumlu yansıdı” dedi. Sarıbekir, dünyada ortalama yüzde 3 büyüyen ambalaj endüstrisinin Türkiye’de 2015-2019’da hacim olarak yılda ortalama yüzde 5 büyüdüğünü belirtti. 2021 yılında ambalaj sektörünün ihracat odaklı düşünmeye ve alternatif pazarları keşfetmeye ara vermeden devam edeceğini ifade eden Sarıbekir, şöyle konuştu:
“Çok geniş coğrafyaya ihracat yapan bir sektör olarak fiyat kalite dengesine sahip olmamızın ve ülkemizin jeopolitik konumundan ötürü de lojistik yönünden avantajımızın salgın ile birlikte öne çıktığını ve yakalanan bu fırsatların salgın sonrasında da devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dünyadan Türkiye’ye doğru bir talep kayması var ve bu doğrultuda bu yıl 5 milyar dolar ihracatı yakalayacağımızı öngörüyoruz. Daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar sayımızı artırarak ürettiğimizin en az yarısını ihraç etmeyi hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde belirlediği ve desteklediği ülkeleri sektör olarak biz de öncelik kabul ediyoruz. Yakın coğrafya, Batı Avrupa ve İngiltere her zaman öncelik verdiğimiz ve ihracatımızı artırmak istediğimiz pazarlar.”

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